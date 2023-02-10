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«Челси» летом планирует избавиться от пятерых футболистов

10 Февраля 2023 • 14:44 Комментировать
Челси
...
Саутгемптон
18.02 18:00

Лондонский «Челси» следующим летом планирует серьёзную чистку состава. Если верить журналисту Джеймсу Олли, «Стэмфорд Бридж» в конце сезона могут покинуть полузащитник Матео Ковачич, защитник Калиду Кулибали, вингеры Каллум Хадсон-Одои и Хаким Зиеш, а также нападающий Ромелу Лукаку, который в данный момент выступает на правах аренды за миланский «Интер».

Последний до перехода Энцо Фернандеса был самым дорогим игроком в истории «Челси». Его трансфер обошёлся клубу в 113 миллионов евро, но бельгиец не смог заиграть и в итоге вернулся в «Интер» на правах аренды. «Нерадзурри» не планируют выкупать Лукаку в конце сезона, но «Челси» хочет найти новых покупателей.

Что касается остальных игроков, выставленных на продажу, они просто не входят в планы главного тренера Грэма Поттера.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку Матео Ковачич Калиду Кулибали Хаким Зиеш Каллум Хадсон-Одои трансферы футбола - лето 2023
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ЧЕЛСИ САУТГЕМПТОН
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