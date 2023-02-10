«Челси» летом планирует избавиться от пятерых футболистов

Лондонский «Челси» следующим летом планирует серьёзную чистку состава. Если верить журналисту Джеймсу Олли, «Стэмфорд Бридж» в конце сезона могут покинуть полузащитник Матео Ковачич, защитник Калиду Кулибали, вингеры Каллум Хадсон-Одои и Хаким Зиеш, а также нападающий Ромелу Лукаку, который в данный момент выступает на правах аренды за миланский «Интер».

Последний до перехода Энцо Фернандеса был самым дорогим игроком в истории «Челси». Его трансфер обошёлся клубу в 113 миллионов евро, но бельгиец не смог заиграть и в итоге вернулся в «Интер» на правах аренды. «Нерадзурри» не планируют выкупать Лукаку в конце сезона, но «Челси» хочет найти новых покупателей.

Что касается остальных игроков, выставленных на продажу, они просто не входят в планы главного тренера Грэма Поттера.