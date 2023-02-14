Стерлинг пропустил сегодняшнюю тренировку «Челси»

Вингер лондонского «Челси» Рахим Стерлинг пропустил сегодняшнюю тренировку своей команды в преддверии первого матча ⅛ финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», который состоится завтра на «Сигнал Идуна Парк».

По информации от Скотта Троттера, англичанин не принимал участие на сегодняшней тренировке. Напомним, Рахим вернулся на поле после травмы в матче с «Фулхэмом» в Премьер-лиге, но затем спустя неделю не попал в заявку на поединок против «Вест Хэма».

Стерлинг перед стартом нынешнего сезона перешёл в «Челси» за 52 миллиона евро из «Манчестер Сити», где ранее четырежды становился победителем чемпионата Англии.