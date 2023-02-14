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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стерлинг пропустил сегодняшнюю тренировку «Челси»

14 Февраля 2023 • 15:42 Комментировать
Челси
...
Саутгемптон
18.02 18:00

Вингер лондонского «Челси» Рахим Стерлинг пропустил сегодняшнюю тренировку своей команды в преддверии первого матча ⅛ финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», который состоится завтра на «Сигнал Идуна Парк».

По информации от Скотта Троттера, англичанин не принимал участие на сегодняшней тренировке. Напомним, Рахим вернулся на поле после травмы в матче с «Фулхэмом» в Премьер-лиге, но затем спустя неделю не попал в заявку на поединок против «Вест Хэма».

Стерлинг перед стартом нынешнего сезона перешёл в «Челси» за 52 миллиона евро из «Манчестер Сити», где ранее четырежды становился победителем чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Рахим Стерлинг
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ЧЕЛСИ САУТГЕМПТОН
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