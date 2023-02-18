Поттер: «Манчестер Сити» 5 лет призывали купить форварда, но команда всё равно была лучшей в АПЛ»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер ответил на вопрос, нужен ли его команде новый нападающий. Напомним, кроме Пьера-Эмерика Обамеянга, который не попадает в заявку несколько матчей подряд, в обойме «синих» есть всего один чистый форвард – 20-летний Давид Датро Фофана.

«Нужен ни нам нападающий? Манчестер Сити» в течение 5 лет призывали купить нового форварда, но команда всё равно оставалась лучшей в Английской премьер-лиге. Лучший способ добиться прогресса – помочь команде лучше функционировать», – заявил Поттер на своей пресс-конференции.

В последних четырёх матчах во всех турнирах «Челси» забил всего один гол, играя без чистого форварда.