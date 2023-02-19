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Ян Райт назвал Уорда-Прауса «одним из лучших в истории»

19 Февраля 2023 • 09:00 Комментировать
Челси
0:1
Саутгемптон
окончен

В матче двадцать четвертого тура английского чемпионата лондонский «Челси» потерпел неожиданное поражение от «Саутгемптона». Единственный мяч встречи был забит со штрафного - это сделал известный мастер дальних ударов Джеймс Уорд-Праус. Как мы уже сообщали, он вплотную приблизился к рекорду Дэвида Бэкхема. Его успезхи впечатляют бывшую звезду лондонского «Арсенала» - Яна Райта. Он назвал Уорд-Прауса «элитой» и «одним из лучших в истории».

- Уорд-Праус - это элита. Мы смотрим за выступлениями одного из лучших за все время. Он неудержим, - написал Ян Райт.

Не отстает от него и Гари Линекер:

- Еще один гол со штрафного. Кресло под Поттером закачалось еще сильнее, - написал бывший бомбардир ЧМ-1986. 

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Гари Линекер Ян Райт Джеймс Уорд-Праус
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