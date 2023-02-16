Маунт заинтересовал ещё один топ-клуб АПЛ

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт попал в сферу интересов «Манчестер Сити».

Контракт 24-летнего футболиста с лондонцами истекает по окончании следующего сезона, и стороны пока далеки от согласия по условиям нового договора. Ранее сообщалось, что ситуацией может воспользоваться «Ливерпуль», считающий Маунта одной из целей на предстоящее лето. По данным журналиста Джеймса Олли, число претендентов на хавбека пополнил «Манчестер Сити». «Горожане» внимательно изучают вопрос и могут сделать предложение, если англичанин так и не договорится с «Челси».

Стоимость Мэйсона Маунта, согласно оценке Transfermarkt, составляет 75 млн евро.