Давидян: «Сперцян не потерялся бы у Гвардиолы в «Манчестер Сити»

Бывший тренер академии «Краснодара» Мхитар Давидян высказался об уровне полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна.

«Даже если брать Англию, то, по моему мнению, Сперцян не потерялся бы у Гвардиолы в «Манчестер Сити». Потому что Хосеп пропагандирует тот футбол, который близок Эдуарду по стилю его игры и интеллекту», — приводит слова Давидяна Metaratings.

По мнению эксперта, Сперцян под руководством Гвардиолы смог бы еще больше раскрыть свой потенциал.

В текущем сезоне на счету 22-летнего хавбека десять забитых мячей и шесть голевых передач в 21 матче. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 9 миллионов евро.