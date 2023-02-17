Анчелотти высказался насчёт награды лучшему тренеру года

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал своё попадание в тройку номинантов на звание лучшего тренера года по версии ФИФА. Вместе с итальянцем в список попали Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Лионель Скалони (сборная Аргентины).

«Анчелотти, Гвардиола или Скалони? Я думаю, каждый из этих тренеров заслуживает эту награду. Тот, кто выиграет – должен получить поздравления от остальных», – заявил Карло на пресс-конференции.

Напомним, Анчелотти в прошлом сезоне помог «Реалу» выиграть чемпионат Испании и Лигу чемпионов, Хосеп Гвардиола выиграл Английскую премьер-лигу с «Манчестер Сити», а Лионель Скалони – чемпионат мира со сборной Аргентины.