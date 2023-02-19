Уокер: «Потеряли два очка»

В матче двадцать четвертого тура английского чемпионата «Манчестер Сити» неожиданно оступился в гостях с «Ноттингем Форест» - подопечные Хосепа Гвардиолы потеряли два очка, сыграв вничью со счетом 1:1. Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер не скрывает своего разочарования результатом.

- Мы потеряли тут два очка. Мы должны лучше распоряжаться своими шансами. Вся тяжелая работа, которую мы проделали в среду - она не стерта, но подорвана, приехать сюда после такого выступления и потерять два очка - это неудача. Но я надеюсь, что мы все же выиграем в итоге этот чемпионат, - цитирует слова Уокера BBC Sport.