Гвардиола считает, что в борьбе за чемпионство участвуют шесть клубов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о чемпионской гонке в Английской премьер-лиге.

На данный момент именно «горожане» возглавляют турнирную таблицу, имея в своём активе 51 очко и опережая «Арсенал» за счёт лучшей разницы голов. У «канониров», впрочем, остаётся один матч в запасе.

По словам Гвардиолы, борьба за чемпионство не ограничивается противостоянием двух команд: «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» очень близки. Впереди много игр. «Тоттенхэм», как мне кажется, тоже в деле. То же самое касается и «Брайтона», имеющего в запасе два матча и заслуживающего называться в числе претендентов с учётом своей великолепной игры», – заявил испанец на пресс-конференции.