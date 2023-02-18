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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола считает, что в борьбе за чемпионство участвуют шесть клубов

18 Февраля 2023 • 02:27 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Манчестер Сити
1 8.50 X 5.10 2 1.37
Через 14 ч. 14 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о чемпионской гонке в Английской премьер-лиге.

На данный момент именно «горожане» возглавляют турнирную таблицу, имея в своём активе 51 очко и опережая «Арсенал» за счёт лучшей разницы голов. У «канониров», впрочем, остаётся один матч в запасе.

По словам Гвардиолы, борьба за чемпионство не ограничивается противостоянием двух команд: «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» очень близки. Впереди много игр. «Тоттенхэм», как мне кажется, тоже в деле. То же самое касается и «Брайтона», имеющего в запасе два матча и заслуживающего называться в числе претендентов с учётом своей великолепной игры», – заявил испанец на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Тоттенхэм Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Хосеп Гвардиола Брайтон
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