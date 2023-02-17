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Гвардиола похвалил Грилиша

17 Февраля 2023 • 20:00 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Манчестер Сити
1 9.00 X 5.30 2 1.35
Через 20 ч. 17 мин.

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш сталкивался с критикой. Клуб заплатил за него более 117 миллионов евро летом 2021 года, но футболист не оправдывал ожиданий.

Комментарий по поводу игры Джека Грилиша дал главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Очевидно, что он играет очень хорошо. Я разговариваю с ним о том, какие решения он принимает на поле. У него всегда присутствовало качество, но прямо сейчас имеет значение его готовность идти на риск при принятии решений. Он должен продолжать в том же духе», - сказал Гвардиола журналистам.

«Манчестер Сити» на текущий момент лидирует в Премьер-лиге, опережая «Арсенал» по разности мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Джек Грилиш
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