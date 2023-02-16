Гюндоган вполне может оказаться летом в «Барселоне»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган имеет хорошие шансы присоединиться к каталонской «Барселоне» следующим летом. По информации от журналиста Херарда Ромеро, руководство «сине-гранатовых» сегодня утром провело переговоры с агентом немца, чтобы обсудить потенциальное сотрудничество.

По сведениям источника, Гюндоган является вполне реальной опцией для «Барселоны» на летнее трансферное окно. Контракт Илкая с «Манчестер Сити» заканчивается в конце нынешнего сезона, игрок может стать свободным агентом, хоть и продление сотрудничества ещё не исключено.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Гюндоган отметился тремя голами и тремя результативными передачами.