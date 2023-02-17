Приоритет Гюндогана – остаться в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган очень хочет остаться в своей нынешней команде. По информации от журналиста Кристиана Фалька, приоритетом для немца является подписать новый контракт с командой Хосепа Гвардиолы.

Напомним, Гюндоган летом может стать свободным агентом, чем готова воспользоваться каталонская «Барселона», предложив хавбеку выгодные условия контракта. Тем не менее, пока Илкай настроен остаться в «Манчестер Сити».

В этом сезоне 32-летний Гюндоган записал на свой актив по три гола и ассиста в Английской премьер-лиге. Немецкий полузащитник выступает за «горожан» с лета 2016 года, когда перешёл из дортмундской «Боруссии».