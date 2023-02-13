Папен: «Противостояние Холанна и Мбаппе будет великолепным»

Обладатель «Золотого мяча» 1991 года Жан-Пьер Папен оценил противостояние лиц нового поколения футбола Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна.

«Их результаты и послужной список. Вот это будет иметь значение. Но противостояние Холанна и Мбаппе будет великолепным», — цитирует экс-нападающего французской сборной издание Telefoot.

В нынешнем сезоне на счету норвежского нападающего 31 гол в 29 матчах за «Манчестер Сити» в рамках всех состязаний. Что же касается Мбаппе, то один из лидеров «Пари Сен-Жермен» отметился 25 забитыми мячами в 26 играх за свой текущий клуб.