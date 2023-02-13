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Папен: «Противостояние Холанна и Мбаппе будет великолепным»

13 Февраля 2023 • 11:23 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Манчестер Сити
18.02 18:00

Обладатель «Золотого мяча» 1991 года Жан-Пьер Папен оценил противостояние лиц нового поколения футбола Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна.

«Их результаты и послужной список. Вот это будет иметь значение. Но противостояние Холанна и Мбаппе будет великолепным», — цитирует экс-нападающего французской сборной издание Telefoot. 

В нынешнем сезоне на счету норвежского нападающего 31 гол в 29 матчах за «Манчестер Сити» в рамках всех состязаний. Что же касается Мбаппе, то один из лидеров «Пари Сен-Жермен» отметился 25 забитыми мячами в 26 играх за свой текущий клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Жан-Пьер Папен Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн
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