Холанн: «Теперь мы должны встать на победный путь»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн оценил перспективы своей команды в оставшейся части сезона. Напомним, вчера «горожане» вырвались в лидеры турнирной таблицы Английской премьер-лиги, обыграв на выезде лондонский «Арсенал». Тем не менее, у «канониров» есть матч в запасе. Команда Хосепа Гвардиолы в данный момент имеет равное количество очков с «Арсеналом», но лидирует за счёт лучшей разницы мячей.

«Теперь мы должны встать на победный путь, именно этим должен заниматься «Манчестер Сити». Я отдам все силы и буду следить за тем, чтобы партнёры тоже выкладывались на полную», – сказал Холанн на послематчевом интервью.

Вчерашний гол в ворота «Арсенала» стал для Эрлинга 26 в нынешнем розыгрыше АПЛ.