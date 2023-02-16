Лоди не вернётся в «Атлетико», пока команду тренирует Симеоне

Крайний защитник «Ноттингем Форест» Ренан Лоди вряд ли вернётся в мадридский «Атлетико» на следующий сезон. Напомним, за свой нынешний клуб бразилец выступает на правах аренды до конца нынешней кампании. Права на Лоди продолжают принадлежать «матрасникам».

По информации от журналиста Маттео Моретто, у футболиста до сих пор остаются напряжённые отношения с главным тренером Диего Симеоне. Их воссоединение в «Атлетико» в ближайшем будущем невозможно.

Лоди может получить второй шанс в «Атлетико» только в том случае, если Симеоне покинет команду. В данный момент «матрасники» идут на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Испании.