Переход Гюндогана в «Барселону» вполне вероятен

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган вполне может оказаться в каталонской «Барселоне» следующим летом. По информации от Mundo Deportivo, трансфер немца на «Камп Ноу» в руководстве «сине-гранатовых» считают осуществимым.

Пока Гюндоган не может договориться с «Манчестер Сити» о продлении контракта, который истекает в конце сезона. Ранее сообщалось, что Илкай хочет остаться в стане «горожан», но не намерен оставаться на неприемлемых условиях.

33-летний Гюндоган в нынешнем сезоне записал на свой актив по три гола и результативных передач в Английской премьер-лиге. Летом он может быть доступен на рынке на правах свободного агента.