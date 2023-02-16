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Директор «Барселоны» рассказал о встрече с агентом Гюндогана

16 Февраля 2023 • 21:45 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Манчестер Сити
1 9.50 X 5.40 2 1.30
18.02 18:00

Директор «Барселоны» Матеу Алемани прокомментировал информацию о возможном подписании Илкая Гюндогана.

Агент полузащитника «Манчестер Сити» провёл встречу с руководством «сине-гранатовых», что породило новые слухи о переходе капитана «горожан». По словам Алемани, встреча была обусловлена другим обстоятельством: «Мы встретились с дядей Гюндогана, который также занимается делами Кристенсена. Мы просто обсуждали игру Андреаса, он отлично адаптировался в нашем клубе», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо директора каталонского гранда.

Контракт Илкая Гюндогана с «Манчестер Сити» истекает по окончании текущего сезона.  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Илкай Гюндоган Андреас Кристенсен Матеу Алемани трансферы футбола - лето 2023
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