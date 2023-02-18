В «Барселоне» не исключают летний трансфер Бернарду Силвы

Каталонская «Барселона» летом может пополнить свои ряды полузащитником «Манчестер Сити» Бернарду Силвой. Напомним, «сине-гранатовые» были тесно связаны с португальцем в предыдущее летнее трансферное окно, но «горожане» запросили слишком большую сумму.

По информации от Mundo Deportivo, Силва остаётся большой мечтой руководства «Барселоны». Ранее «Манчестер Сити» требовал за игрока 100 миллионов евро, что сделало сделку невозможной для «сине-гранатовых» в силу финансовых проблем.

Силва ранее не отрицал, что хочет перехода в «Барселону». Тем не менее, прошлым летом португалец не форсировал трансфер, так как не хотел проявить неуважение к «Манчестер Сити».