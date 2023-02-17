Гвардиола: «В начале сезона я и мечтать не мог, что сейчас у нас будет столько очков»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал выступления своей команды в нынешнем сезоне. Напомним, недавно «горожане» вырвались в лидеры Английской премьер-лиги, сравнявшись с очками с лондонским «Арсеналом». Тем не менее, у «канониров» есть одна игра в запасе.

«Честно говоря, в начале сезона я и мечтать не мог, что сейчас у нас будет столько очков. Набрать столько пунктов после того, как ты дважды подряд выиграл титул – практически невозможно», – заявил Гвардиола на пресс-конференции.

В последнем туре «Манчестер Сити» обыграл на выезде своего главного конкурента в борьбе за титул в лице лондонского «Арсенала».