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Роберто Мартинес: «Благодаря своему интеллекту Бернарду Силва очень полезен в прессинге»

17 Февраля 2023 • 21:00 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Манчестер Сити
1 9.00 X 5.30 2 1.35
Через 20 ч. 17 мин.

Новый рулевой сборной Португалии Роберто Мартинес похвалил полузащитника Бернарду Силву.

По словам экс-наставника сборной Бельгии, лидер «Манчестер Сити» и португальской национальной команды крайне важен в игре без мяча: «Только посмотрите, как грамотно он работает в прессинге. Он умён и работоспособен, и после возврата владения способен сразу разгонять атаку. Игровой интеллект позволяет ему здорово читать такие ситуации. Он очень хорош в обороне и крайне полезен, когда «Манчестер Сити» прессингует высоко», – цитирует Amazon Prime Video Sport испанского специалиста, занявшего свой пост в январе.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сборная Португалии Роберто Мартинес Бернарду Силва
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НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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