Роберто Мартинес: «Благодаря своему интеллекту Бернарду Силва очень полезен в прессинге»

Новый рулевой сборной Португалии Роберто Мартинес похвалил полузащитника Бернарду Силву.

По словам экс-наставника сборной Бельгии, лидер «Манчестер Сити» и португальской национальной команды крайне важен в игре без мяча: «Только посмотрите, как грамотно он работает в прессинге. Он умён и работоспособен, и после возврата владения способен сразу разгонять атаку. Игровой интеллект позволяет ему здорово читать такие ситуации. Он очень хорош в обороне и крайне полезен, когда «Манчестер Сити» прессингует высоко», – цитирует Amazon Prime Video Sport испанского специалиста, занявшего свой пост в январе.