Холанн - о победе над «Арсеналом»: «Мы снова в деле»

Лучший бомбардир текущего сезона АПЛ Эрлинг Холанн прокомментировал победу над лидером лиги – лондонским «Арсеналом». Напомним, что минувшим вечером «канониры» проиграли «Манчестер Сити» на газоне домашнего стадиона «Эмирейтс» - 1:3. Третий гол «горожан» забил Холанн.

«Это была чемпионская игра, горжусь каждым парнем в команде. Мы все можем согласиться с тем, что «Арсенал» был лучшей командой в этом сезоне, поэтому сыграть против них было непросто, но мы провели потрясающую игру и набрали три очень важных очка — мы снова в деле», - цитирует норвежца ВВС.

Гол «Арсеналу» стал для Холанна 26-м в текущем сезоне АПЛ.