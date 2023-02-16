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Холанн - о победе над «Арсеналом»: «Мы снова в деле»

16 Февраля 2023 • 01:17 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Манчестер Сити
1 9.00 X 5.50 2 1.30
18.02 18:00

Лучший бомбардир текущего сезона АПЛ Эрлинг Холанн прокомментировал победу над лидером лиги – лондонским «Арсеналом». Напомним, что минувшим вечером «канониры» проиграли «Манчестер Сити» на газоне домашнего стадиона «Эмирейтс» - 1:3. Третий гол «горожан» забил Холанн.

«Это была чемпионская игра, горжусь каждым парнем в команде. Мы все можем согласиться с тем, что «Арсенал» был лучшей командой в этом сезоне, поэтому сыграть против них было непросто, но мы провели потрясающую игру и набрали три очень важных очка — мы снова в деле», - цитирует норвежца ВВС.

Гол «Арсеналу» стал для Холанна 26-м в текущем сезоне АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Эрлинг Холанн
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