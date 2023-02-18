«Манчестер Сити» неожиданно упустил победу над «Ноттингем Форест»

В 24-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» гостил у «Ноттингем Форест» и по всем статьям обыграл новичков, позволив им лишь трижды пробить в сторону ворот при двух девятках попыток у «горожан». Главные моменты в первом тайме имел Бернарду Силва. После прохода по правому краю поля в центр атакующий игрок пробил рядом со штангой. Вскоре он же был на острие второй волны атаки после подачи углового и после передача Джека Грилиша от правого угла штрафной вколотил мяч под перекладину.

Фил Фоден выходил один на один с голкипером, отдавал мяч на пустые ворота, но защитник был самым расторопным. Эймерик Лапорт мог удваивать счет, пробивая головой почти в упор - классный сэйв. После удара Фодена и спасения голкипера Эрлинг Холанн зарядил в перекладину и затем пробил в никуда. Илкай Гюндоган со штрафного бил под штангу, и снова Кейлор Навас шикарен. В концовке Крис Вуд шокировал «горожан», наказав их за то, что транжирили супермоменты - 1:1. Сработала подача с правого фланга.

«Лесники» - 13-е, а их соперник проигрывает два очка лидирующему «Арсеналу».