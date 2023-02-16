Выступающий за «Баварию» на правах аренды Жоау Канселу вряд ли вернётся в «Манчестер Сити» по окончании сезона.

Известно, что мюнхенцы не планируют выкупать 28-летнего португальца за 70 млн евро, как указано в договоре. Несмотря на это, по сведениям английских ресурсов, вероятность возвращения Канселу в «Манчестер Сити» крайне невелика. Летом латераль должен сменить клубную прописку на постоянной основе, даже если «Баварии» так и не удастся договориться с «горожанами» о сниженной сумме выкупа.

Контракт Жоау Канселу с «Манчестер Сити» действует до июня 2027 года. Интерес к нему приписывался мадридскому «Реалу» и «Челси».