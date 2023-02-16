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Канселу не вернётся в «Манчестер Сити» слухи

16 Февраля 2023 • 22:32 Комментировать
Боруссия М
...
Бавария
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18.02 17:30

Выступающий за «Баварию» на правах аренды Жоау Канселу вряд ли вернётся в «Манчестер Сити» по окончании сезона.

Известно, что мюнхенцы не планируют выкупать 28-летнего португальца за 70 млн евро, как указано в договоре. Несмотря на это, по сведениям английских ресурсов, вероятность возвращения Канселу в «Манчестер Сити» крайне невелика. Летом латераль должен сменить клубную прописку на постоянной основе, даже если «Баварии» так и не удастся договориться с «горожанами» о сниженной сумме выкупа.

Контракт Жоау Канселу с «Манчестер Сити» действует до июня 2027 года. Интерес к нему приписывался мадридскому «Реалу» и «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Жоау Канселу трансферы футбола - лето 2023
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