Коман может пропустить ближайший матч «Баварии»

Герой вторничного матча «Баварии» против «ПСЖ» Кингсли Коман может пропустить ближайшую игру мюнхенцев из-за лёгкого повреждения. Информацией делится издание Bild.

Поясняется, что из-за повреждения Коман даже не тренировался сегодня с «Баварией». А в субботу мюнхенскому клубу играть с глабдахской «Боруссией» в рамках Бундеслиги.

Напомним, 14 февраля Коман забил единственный гол «Баварии» в матче против «ПСЖ», немцы увезли домой важную победу над одним из фаворитов всего турнира – 1:0.

Ранее Коман признался, что получил небольшую травму в победной лигочемпионской игре.