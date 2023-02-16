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Чемпионат Германии. Бундеслига

Коман может пропустить ближайший матч «Баварии»

16 Февраля 2023 • 20:19 Комментировать
Боруссия М
...
Бавария
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18.02 17:30

Герой вторничного матча «Баварии» против «ПСЖ» Кингсли Коман может пропустить ближайшую игру мюнхенцев из-за лёгкого повреждения. Информацией делится издание Bild.

Поясняется, что из-за повреждения Коман даже не тренировался сегодня с «Баварией». А в субботу мюнхенскому клубу играть с глабдахской «Боруссией» в рамках Бундеслиги.

Напомним, 14 февраля Коман забил единственный гол «Баварии» в матче против «ПСЖ», немцы увезли домой важную победу над одним из фаворитов всего турнира – 1:0.

Ранее Коман признался, что получил небольшую травму в победной лигочемпионской игре.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Мёнхенгладбах Кингсли Коман
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БОРУССИЯ М БАВАРИЯ
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