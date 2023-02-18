«Бавария» не обыгрывала гладбахскую «Боруссию» в 5 последних матчах

В субботу «Бавария» проиграла в гостях у мёнхенгладбахской «Боруссии» со счётом 2:3. Серия мюнхенцев без побед в матчах против этого соперника достигла пяти матчей. В них были зафиксированы две ничьи и три победы «жеребцов» из Мёнхенгладбаха.

Более того, в Мёнхенгладбахе «Бавария» в последний раз обыгрывала «Боруссию» в марте 2019 года. С тех пор в играх между этими командами на поле «жеребцов» результаты были такими:

«Боруссия» М - «Бавария» 2:1;

«Боруссия» М – «Бавария» 3:2;

«Боруссия» М – «Бавария» 1:1;

«Боруссия» М – «Бавария» 5:0;

«Боруссия» М – «Бавария» 3:2.

Напомним, что «Бавария» проиграла впервые с сентября.