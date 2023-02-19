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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн извинился перед арбитрами

19 Февраля 2023 • 14:53 Комментировать
Боруссия М
3:2
Бавария
окончен

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн извинился перед арбитрами, которые в субботу работали на матче команды против мёнхенгладбахской «Боруссии».

Уже в начале игры Тобиас Вельц удалил с поля игрока «Баварии» Дайо Упамекано. Мюнхенцы в итоге проиграли «Боруссии» с результатом 2:3.

«Эмоции – часть спорта. Учитывая красную карточку, мне пришлось выговориться после игры. Однако я должен извиниться за выбор слов перед бригадой Тобиаса Вельца. К сожалению, я явно зашёл слишком далеко», - написал Нагельсманн в социальных сетях.

Напомним, что в отношении Юлиана Нагельсманна Немецкий футбольный союз начал разбирательство.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн
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