Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн извинился перед арбитрами, которые в субботу работали на матче команды против мёнхенгладбахской «Боруссии».

Уже в начале игры Тобиас Вельц удалил с поля игрока «Баварии» Дайо Упамекано. Мюнхенцы в итоге проиграли «Боруссии» с результатом 2:3.

«Эмоции – часть спорта. Учитывая красную карточку, мне пришлось выговориться после игры. Однако я должен извиниться за выбор слов перед бригадой Тобиаса Вельца. К сожалению, я явно зашёл слишком далеко», - написал Нагельсманн в социальных сетях.

Напомним, что в отношении Юлиана Нагельсманна Немецкий футбольный союз начал разбирательство.