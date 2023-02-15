В «Баварии» пришли к выводу, что Коло-Муани не подходит команде

В «Баварии» решили отказаться от кандидатуры Рандаля Коло-Муани в качестве потенциального усиления в летнее трансферное окно. Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» вряд ли окажется в команде Юлиана Нагельсманна в следующем сезоне.

По информации от Sport Bild, в «Баварии» тщательно проанализировали игру Коло-Муани и пришли к выводу, что француз способен демонстрировать свою лучшую игру только перед большим пространством у чужих ворот. Так как соперники «Баварии» в основном играют в низкий оборонительный блок, у Рандаля, по мнению руководства мюнхенцев, не будет столько же шансов для взятия ворот, сколько в «Айнтрахте».

Напомним, Коло-Муани в нынешнем сезоне отметился 9 голами и 10 ассистами в Бундеслиге.