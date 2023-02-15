Чупо-Мотинг продлит контракт с «Баварией»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг с большой долей вероятности останется в команде Юлиана Нагельсманна в следующем сезоне. По информации Sport Bild, камерунец почти договорился с клубом о новом контракте. Напомним, нынешнее соглашение форварда с «Баварией» истекает в конце сезона.

Условия нового контракта по зарплате и сроку пока не согласованы, но футболист выразил явное желание остаться, которое также разделяет руководство.

В нынешнем сезоне на счету Чупо-Мотинга 13 голов и 4 результативные передачи за «Баварию» во всех турнирах. Камерунец выступает за команду с лета 2020 года, когда перешёл свободным агентом из «ПСЖ».