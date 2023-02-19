В отношении Нагельсманна начато разбирательство

Немецкий футбольный союз посредством своего официального сайта объявил о начале разбирательства в отношении главного тренера «Баварии» Юлиана Нагельсманна. Рулевой мюнхенской команды в субботнем матче Бундеслиги против «Боруссии» из Мёнхенгладбаха мог оскорбить главного рефери Тобиаса Вельца.

Контрольный комитет Немецкого футбольного союза запросил у Юлиана Нагельсманна комментарий по инциденту. Тренер «Баварии» напишет объяснительную, после чего ситуация будет оценена в комплексе.

Напомним, что «Бавария» проиграла в гостях у мёнхенгладбахской «Боруссии» со счётом 2:3.