Коман признался, что получил повреждение в матче с «ПСЖ»

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман объяснил, почему покинул поле на 75 минуте матча с «ПСЖ» в рамках ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, француз забил победный гол своей команды на 53-й минуте.

«Я получил удар по лодыжке, а затем возникли проблемы с икрой. Но я думаю, восстановление займёт всего несколько дней», – сказал Коман в послематчевом интервью.

Напомним, Коман ранее выступал за «ПСЖ» и успел выиграть с командой чемпионат Франции. На счету Кингсли четыре гола и три результативные передачи в нынешнем розыгрыше Бундеслиги. В 6 матчах против «ПСЖ» в Лиге чемпионов Коман отметился двумя голами и двумя результативными передачами.