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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн: «Коман под сомнением на завтрашний матч»

17 Февраля 2023 • 15:39 Комментировать
Боруссия М
...
Бавария
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18.02 17:30

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн заявил, что полузащитник Кингсли Коман может пропустить завтрашний матч чемпионата Германии против мёнхенгладбахской «Боруссии».

«У нас хорошая конкуренция на каждой позиции. Нам ещё предстоит выяснить, сможет ли Кингсли Коман принять участие в завтрашнем матче. Я предполагаю, что Серж Гнабри завтра сыграет. Нам нужно выпустить самый сбалансированный состав», – заявил Нагельсманн на пресс-конференции.

Напомним, Коман получил повреждение в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», где во втором тайме отметился голом и принёс своей команде победу.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Кингсли Коман Юлиан Нагельсманн
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БОРУССИЯ М БАВАРИЯ
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