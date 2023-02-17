Нагельсманн: «Коман под сомнением на завтрашний матч»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн заявил, что полузащитник Кингсли Коман может пропустить завтрашний матч чемпионата Германии против мёнхенгладбахской «Боруссии».

«У нас хорошая конкуренция на каждой позиции. Нам ещё предстоит выяснить, сможет ли Кингсли Коман принять участие в завтрашнем матче. Я предполагаю, что Серж Гнабри завтра сыграет. Нам нужно выпустить самый сбалансированный состав», – заявил Нагельсманн на пресс-конференции.

Напомним, Коман получил повреждение в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», где во втором тайме отметился голом и принёс своей команде победу.