Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Киммих и Упамекано не тренировались вчера с «Баварией»

17 Февраля 2023 • 11:46 Комментировать
Боруссия М
...
Бавария
1 6.80 X 5.60 2 1.40
18.02 17:30

Два футболиста из основного состава мюнхенской «Баварии» пропустили вчерашнюю тренировку команды. По информации от Bild, футболисты рискуют пропустить ближайший тур Бундеслиги, где команда Юлиана Нагельсманна встретится с мёнхенгладбахской «Боруссией».

По сведениям источника, несмотря на отсутствие игроков на последней тренировке, тренерский штаб «Баварии» рассчитывает на то, что они смогут принять участие в матче против «Боруссии». Зато Кингсли Коман вряд ли сыграет с «жеребятами», так как его повреждение оказалось более серьёзным.

Напомним, в своём последнем матче «Бавария» минимально обыграла «ПСЖ» на «Парк де Пренс» со счётом 1:0 в рамках ⅛ финала Лиги чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Дайо Упамекано Йозуа Киммих
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРУССИЯ М БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
17.02.23 в 22:30
Аугсбург Аугсбург
Хоффенхайм Хоффенхайм
2.60 3.70 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Февраля
11:46 · Германия. Бундеслига
Киммих и Упамекано не тренировались вчера с «Баварией»
10:49 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла усиление в Серии А
09:42 · Германия. Бундеслига
Тренер «Боруссии»: «Мы не может считаться фаворитами в матче с «Баварией»
16 Февраля
22:32 · Англия. Премьер-лига
Канселу не вернётся в «Манчестер Сити» слухи
21:07 · Германия. Бундеслига
«Интер» предложил Тюраму пятилетний контракт слухи
20:19 · Германия. Бундеслига
Коман может пропустить ближайший матч «Баварии»
12:43 · Англия. Премьер-лига
Терзич: «Наверно, «Челси» выдал лучшее выступление в этом году»
10:51 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» назвала сумму, за какую продаст Забитцера в «Манчестер Юнайтед»
07:20 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» снова хочет защитника «Байера»
05:37 · Германия. Бундеслига
Беллингем: «Гол Адейеми - это чистая скорость»
01:12 · Германия. Бундеслига
В услугах Мавропаноса заинтересован «Вольфсбург»
01:00 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» всё ещё рассчитывает на Кейна
00:49 · Германия. Бундеслига
Юристы обсуждают увольнение Бобича из «Герты»
15 Февраля
15:37 · Германия. Бундеслига
Коман признался, что получил повреждение в матче с «ПСЖ»
15:31 · Германия. Бундеслига
Зоммер: «Это подарок, когда защитники так хорошо выполняют свою работу»
Все новости
Рекомендуем