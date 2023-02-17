Киммих и Упамекано не тренировались вчера с «Баварией»

Два футболиста из основного состава мюнхенской «Баварии» пропустили вчерашнюю тренировку команды. По информации от Bild, футболисты рискуют пропустить ближайший тур Бундеслиги, где команда Юлиана Нагельсманна встретится с мёнхенгладбахской «Боруссией».

По сведениям источника, несмотря на отсутствие игроков на последней тренировке, тренерский штаб «Баварии» рассчитывает на то, что они смогут принять участие в матче против «Боруссии». Зато Кингсли Коман вряд ли сыграет с «жеребятами», так как его повреждение оказалось более серьёзным.

Напомним, в своём последнем матче «Бавария» минимально обыграла «ПСЖ» на «Парк де Пренс» со счётом 1:0 в рамках ⅛ финала Лиги чемпионов.