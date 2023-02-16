Нападающий «Боруссии» Мёнхенгладбах Маркус Тюрам ведёт переговоры с миланским «Интером».

«Нерадзурри» находились в числе основных претендентов на француза ещё в январе, однако тогда трансфер не состоялся. Форвард не намерен продлевать истекающий этим летом контракт с «Боруссией», поэтому сейчас может обсуждать своё будущее с другими клубами, чтобы перебраться свободным агентом по окончании сезона. Согласно сведениям итальянских СМИ, «Интер» уже предложил футболисту контракт на пять лет с зарплатой в пять миллионов евро в год.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Маркуса Тюрама в 32 млн евро.