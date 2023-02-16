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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Интер» предложил Тюраму пятилетний контракт слухи

16 Февраля 2023 • 21:07 Комментировать
Боруссия М
...
Бавария
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18.02 17:30

Нападающий «Боруссии» Мёнхенгладбах Маркус Тюрам ведёт переговоры с миланским «Интером».

«Нерадзурри» находились в числе основных претендентов на француза ещё в январе, однако тогда трансфер не состоялся. Форвард не намерен продлевать истекающий этим летом контракт с «Боруссией», поэтому сейчас может обсуждать своё будущее с другими клубами, чтобы перебраться свободным агентом по окончании сезона. Согласно сведениям итальянских СМИ, «Интер» уже предложил футболисту контракт на пять лет с зарплатой в пять миллионов евро в год.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Маркуса Тюрама в 32 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Боруссия Мёнхенгладбах Маркус Тюрам трансферы футбола - лето 2023
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БОРУССИЯ М БАВАРИЯ
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