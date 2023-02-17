Нагельсманн: «Мбаппе сказал, что навредит нам, если его команда будет играть в атаку»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал слова нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе после первого матча ⅛ финала Лиги чемпионов, где мюнхенцы добыли минимальную победу со счётом 1:0 на выезде.

«Мбаппе сказал, что навредит нам, если в ответном матче его команда будет играть в атакующий футбол. Но то же самое касается и нас. Мы не собирается сидеть сложа руки в ответной встрече», – сказал Нагельсманн на пресс-конференции.

Мбаппе начал первый матч на скамейке запасных, так как не до конца восстановился после травмы. Килиан надеется выйти в стартовом составе в ответном матче на «Альянц Арене».