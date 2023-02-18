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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» проиграла впервые с сентября

18 Февраля 2023 • 19:40 Комментировать
Боруссия М
3:2
Бавария
окончен

В субботу «Бавария» огорчила армию своих болельщиков. Команда Юлиана Нагельсманна проиграла гостевой матч чемпионата Германии против «Боруссии» из Мёнхенгладбаха со счётом 2:3.

«Бавария» потерпела поражение впервые с 17 сентября 2022 года. Тогда мюнхенцы проиграли в Бундеслиге «Аугсбургу» с результатом 0:1.

Серия «Баварии» без поражений в итоге составила 21 матч (17 побед, 4 ничьи).

Снова вернуться на победную тропу «Бавария» постарается в воскресенье, 26 февраля. В этот день команда Юлиана Нагельсманна проведёт домашний матч чемпионата Германии против берлинского «Униона».

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Бавария
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