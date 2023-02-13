Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Забитцер признался, что комфортно себя чувствует в «Манчестер Юнайтед»

13 Февраля 2023 • 19:38 Комментировать
Боруссия М
...
Бавария
18.02 17:30

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер ответил на вопрос о своём будущем.

«Сейчас я нахожусь в аренде в «Манчестер Юнайтед», больше я ничего не могу сказать. Я очень комфортно чувствую себя здесь. Мне нравится команда и атмосфера на «Олд Траффорд», — приводит слова Забитцера журналист Альфредо Педулла.

Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» раздумывают над выкупом прав на 28-летнего хавбека у «Баварии».

В текущем сезоне Забитцер появился на поле в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость австрийца в 20 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Марсель Забитцер Альфредо Педулла
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРУССИЯ М БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
13.02.23 в 23:00
Ливерпуль Ливерпуль
Эвертон Эвертон
1.32 5.80 9.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Февраля
20:53 · Англия. Премьер-лига
Рис Джеймс: «Челси» станет одной из лучших команд в мире»
20:44 · Англия. Премьер-лига
Клопп высказался о травмах Фирмино, ван Дейка и Артура
19:42 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» может выкупить Фелиша по сниженной цене – за 100 млн евро
19:38 · Англия. Премьер-лига
Забитцер признался, что комфортно себя чувствует в «Манчестер Юнайтед»
19:09 · Англия. Премьер-лига
Капитан «Ливерпуля» Хендерсон: «Мы должны принять эту критику, которая обрушилась на команду»
18:51 · Англия. Премьер-лига
Клопп поделился ожиданиями от дерби с «Эвертоном»
18:34 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» сообщили, что «Челси» не контактирует с клубом по Захаряну
18:09 · Англия. Премьер-лига
Клопп - о Лэмпарде: «Он ещё достаточно молодой тренер и может вернуться в работу»
18:04 · Англия. Премьер-лига
Клопп не удивлён недавней победе «Эвертона» над лидером АПЛ
17:17 · Англия. Премьер-лига
Илон Маск может купить «Манчестер Юнайтед» 3
16:37 · Россия. Премьер-лига
Олич рассказал, что Жирков не хотел переходить в «Челси»
14:14 · Англия. Премьер-лига
Бензема назвал лучшего нападающего в истории футбола 2
13:56 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» подтвердил тяжёлую травму Бентанкура
13:37 · Англия. Премьер-лига
Пулишич может сменить «Челси» на испанский топ-клуб
13:18 · Англия. Премьер-лига
Грэм Поттер — о матче с «Боруссией»: «В плей-офф случиться может всё»
Все новости
Рекомендуем