Забитцер признался, что комфортно себя чувствует в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер ответил на вопрос о своём будущем.

«Сейчас я нахожусь в аренде в «Манчестер Юнайтед», больше я ничего не могу сказать. Я очень комфортно чувствую себя здесь. Мне нравится команда и атмосфера на «Олд Траффорд», — приводит слова Забитцера журналист Альфредо Педулла.

Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» раздумывают над выкупом прав на 28-летнего хавбека у «Баварии».

В текущем сезоне Забитцер появился на поле в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость австрийца в 20 миллионов евро.