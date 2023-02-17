Нагельсманн – о неудачной серии «Баварии» против «Боруссии» Мёнхенгладбах: «Не вижу чёткой причины»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал неудачную серию команды в матчах против мёнхенгладбахской «Боруссии». Напомним, мюнхенцы не могут обыграть «жеребят» уже пять матчей подряд во всех турнирах. В первом круге «Бавария» сыграла вничью с подопечными Даниэля Фарке на «Альянц Арене».

«В первом круге мы сыграли хорошо и имели много шансов для взятия ворот, но в итоге допустили ошибку и пропустили. В прошлом сезоне мы играли плохо против «Боруссии». Тем не менее, я не вижу чёткой причины, которая связывала бы все эти матчи.», – сказал Нагельсманн на пресс-конференции.