Бадштубер: «Томас Мюллер – один из пяти лучших игроков за всю историю «Баварии»

Бывший защитник «Баварии» Хольгер Бадштубер высказался о положении в команде Томаса Мюллера.

33-летний атакующий полузащитник мюнхенцев был заменён уже на 16-й минуте прошедшего матча Бундеслиги против «Боруссии» Мёнхенгладбах. Встреча завершилась поражением команды Юлиана Нагельсманна со счётом 2:3.

«Томас остаётся важнейшим игроком для «Баварии» – он проявляет себя как лидер, ведёт команду за собой. Конечно, та замена не оставила его равнодушным. Мы говорим об игроке, входящем в пятёрку лучших за всю историю «Баварии». Несмотря ни на что, я точно знаю, что Мюллер живёт футболом, и я верю, что он сможет провести на высочайшем уровне ещё несколько лет», – цитирует Бадштубера журналист Максимилиан Кох.