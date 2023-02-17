Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Мазрауи вернётся на поле в ближайшее время

17 Февраля 2023 • 20:50 Комментировать
Боруссия М
...
Бавария
1 6.90 X 5.60 2 1.38
Через 19 ч. 46 мин.

Правый защитник «Баварии» Нуссер Мазрауи близок к возвращению после травмы.

Марокканец ни разу не появлялся на поле с момента возобновления сезона после паузы, связанной с чемпионатом мира в Катаре, однако со следующей недели приступит к полноценным командным тренировкам, о чём сообщил наставник Юлиан Нагельсманн на пресс-конференции. Рулевой также отметил, что Йозуа Киммих и Дайо Упамекано не испытывают никаких проблем со здоровьем, поэтому смогут сыграть против «Боруссии» Мёнхенгладбах в субботу.

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, опережая берлинский «Унион» на одно очко после 20 туров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн Нуссер Мазрауи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРУССИЯ М БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
17.02.23 в 22:30
Аугсбург Аугсбург
Хоффенхайм Хоффенхайм
2.60 3.70 2.60
Видео
18.02.23 в 17:30
Штутгарт Штутгарт
Кёльн Кёльн
2.41 3.60 2.90
Видео
18.02.23 в 17:30
Боруссия М Боруссия М
Бавария Бавария
4.90 4.90 1.58
Видео
18.02.23 в 17:30
Бохум Бохум
Фрайбург Фрайбург
3.35 3.75 2.11
Видео
18.02.23 в 17:30
Вольфсбург Вольфсбург
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
3.15 3.75 2.20
Видео
18.02.23 в 20:30
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Вердер Вердер
1.88 4.00 3.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Февраля
21:41 · Германия. Бундеслига
Коман не сыграет в ближайшем матче «Баварии»
20:50 · Германия. Бундеслига
Мазрауи вернётся на поле в ближайшее время
17:04 · Германия. Бундеслига
Шалимов: Когда Головин приедет в Дортмунд после Монако, будет некоторое разочарование
16:15 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «Мы подумаем, кем можно заменить Павара в ответном матче с «ПСЖ»
15:47 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «Мбаппе сказал, что навредит нам, если его команда будет играть в атаку»
15:39 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «Коман под сомнением на завтрашний матч»
14:59 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн – о неудачной серии «Баварии» против «Боруссии» Мёнхенгладбах: «Не вижу чёткой причины»
11:46 · Германия. Бундеслига
Киммих и Упамекано не тренировались вчера с «Баварией»
10:49 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла усиление в Серии А
09:42 · Германия. Бундеслига
Тренер «Боруссии»: «Мы не может считаться фаворитами в матче с «Баварией»
16 Февраля
22:32 · Англия. Премьер-лига
Канселу не вернётся в «Манчестер Сити» слухи
21:07 · Германия. Бундеслига
«Интер» предложил Тюраму пятилетний контракт слухи
20:19 · Германия. Бундеслига
Коман может пропустить ближайший матч «Баварии»
12:43 · Англия. Премьер-лига
Терзич: «Наверно, «Челси» выдал лучшее выступление в этом году»
10:51 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» назвала сумму, за какую продаст Забитцера в «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем