Мазрауи вернётся на поле в ближайшее время

Правый защитник «Баварии» Нуссер Мазрауи близок к возвращению после травмы.

Марокканец ни разу не появлялся на поле с момента возобновления сезона после паузы, связанной с чемпионатом мира в Катаре, однако со следующей недели приступит к полноценным командным тренировкам, о чём сообщил наставник Юлиан Нагельсманн на пресс-конференции. Рулевой также отметил, что Йозуа Киммих и Дайо Упамекано не испытывают никаких проблем со здоровьем, поэтому смогут сыграть против «Боруссии» Мёнхенгладбах в субботу.

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, опережая берлинский «Унион» на одно очко после 20 туров.