Чупо-Мотинг – о матче с «ПСЖ»: «Команда показала, что хочет победить»

Нападающий «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг прокомментировал победу своей команды над «ПСЖ» в рамках первого матча ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, мюнхенский клуб одержал минимальную победу 1:0 на выезде благодаря голу Кингсли Комана.

«Команда показала, что хочет победить. Мы знали, что у нас отличные индивидуальные качества. Мы сражались, создавали моменты, у меня было два неплохих шанса, один из которых Доннарумма вытащил. Первые 25 минут мы играли отлично. То же самое могу сказать о начальных фазах второго тайма», – сказал Чупо-Мотинг в послематчевом интервью.

Напомним, Эрик ранее выступал за «ПСЖ» с 2018 по 2020 год и сыграл за команду в финале Лиги чемпионов, где парижане проиграли как раз «Баварии».