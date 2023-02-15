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Чемпионат Германии. Бундеслига

Чупо-Мотинг – о матче с «ПСЖ»: «Команда показала, что хочет победить»

15 Февраля 2023 • 15:15 Комментировать
Боруссия М
...
Бавария
18.02 17:30

Нападающий «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг прокомментировал победу своей команды над «ПСЖ» в рамках первого матча ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, мюнхенский клуб одержал минимальную победу 1:0 на выезде благодаря голу Кингсли Комана.

«Команда показала, что хочет победить. Мы знали, что у нас отличные индивидуальные качества. Мы сражались, создавали моменты, у меня было два неплохих шанса, один из которых Доннарумма вытащил. Первые 25 минут мы играли отлично. То же самое могу сказать о начальных фазах второго тайма», – сказал Чупо-Мотинг в послематчевом интервью.

Напомним, Эрик ранее выступал за «ПСЖ» с 2018 по 2020 год и сыграл за команду в финале Лиги чемпионов, где парижане проиграли как раз «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Эрик Чупо-Мотинг
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БОРУССИЯ М БАВАРИЯ
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