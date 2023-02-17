Нагельсманн: «Мане набрал отличную форму, скоро он сможет сыграть»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн анонсировал возвращение на поле нападающего Садио Мане.

Из-за мышечных проблем сенегалец не участвовал в матчах с начала ноября. Недавно стало известно о возвращении 30-летнего игрока к полноценным тренировкам с командой, а теперь сам Нагельсманн подтвердил, что Мане вот-вот будет готов сыграть: «Садио вернётся уже в воскресенье. Он набрал отличную форме, сейчас у него всё в порядке. Полагаю, он сможет играть после недели коллективных тренировок», – сказал рулевой на пресс-конференции в преддверии субботнего матча с «Боруссией» Мёнхенгладбах.

Ожидается, что Садио Мане точно сможет принять участие в игре против «ПСЖ» 8 марта.