«Бавария» уступила в Мёнхенгладбахе, проведя почти весь матч вдесятером

Борьба за чемпионский титул в Германии снова обострилась по итогам 21-го тура Бундеслиги. «Бавария» гостила в Мёнхенгладбахе. На седьмой минуте Дайо Упамекано оставил лидеров вдесятером после фола последней надежды. Очень быстро «Боруссия» повела после прострела со штрафного, и Ларс Штиндль переправил мяч в сетку. В похожем ключе соперник отыгрался, только с игры. Голевой удар в активе Эрика Чупо-Мотинга. Активный Йонас Хофманн постоянно бил по воротам и на 55-й минуте добился своего, замкнув передачу от Алассана Плеа. Рами Бенсебаини с линии штрафной зарядил в штангу. В концовке вездесущий Хофманн прострелил к линии вратарской, откуда Маркус Тюрам забил победный мяч. Матис Тель перед финальным свистком отыграл один гол - 2:3.

«Боруссия» - восьмая, а ее соперника могут подвинуть с первого места уже в этом туре.