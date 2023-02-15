Зоммер: «Это подарок, когда защитники так хорошо выполняют свою работу»

Вратарь мюнхенской «Баварии» Янн Зоммер прокомментировал победу своей команды 1:0 над «ПСЖ» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов. Для 34-летнего швейцарца этот поединок был первым в рамках самого престижного клубного еврокубка с 2021 года, когда голкипер выступал за гладбахскую «Боруссию».

«Я привыкаю к стилю игры «Баварии». Здесь у меня меньше работы, чем обычно. В Лиге чемпионов приходится сложнее. Конечно, это подарок, когда защитники перед тобой так хорошо защищаются», – заявил Зоммер в послематчевом интервью.

Напомним, Зоммер перебрался в «Баварию» в январе за 8 миллионов евро.