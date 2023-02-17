Нагельсманн: «Мы подумаем, кем можно заменить Павара в ответном матче с «ПСЖ»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от ответного матча с «ПСЖ» в рамках ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, в игре на «Альянц Арене» мюнхенцам не поможет защитник Бенжамен Павар, который получил удаление в конце первого матча, который завершился победой немецкого клуба со счётом 1:0.

«Мы всегда рассматриваем разные схемы. Конечно, мы потеряли очень важного футболиста в лице Бенжамена, который отлично сыграл в первом матче. Тем не менее, у нас есть и другие варианты. Я подумаю и постараюсь сделать правильный выбор», – сказал Нагельсманн на пресс-конференции.