Менхенгладбахская «Боруссия» выиграла уже шестой матч у «Баварии» за последние пять лет

В двадцать первом туре немецкой Бундеслиги менхенгладбахская «Боруссия» обыграла со счетом 3:2 «Баварию», преподнеся шикарный подарок всем, кто жаждет интриги в немецком чемпионате. Как выяснилось, это была уже шестая победа «Боруссии» над «Баварией» за последние пять лет - команда становится настоящим специалистом по гегемону.

Любопытно, что за этот период «Бавария» проиграла любым другим соперникам в чемпионате максимум три раза, а тут - сразу шесть. Еще более любопытно, что шесть побед над «Баварией» также являются рекордом за этот период и для «Боруссии» - ни у кого другого она не выигрывала столь часто за обозначенный временной промежуток.