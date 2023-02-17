Коман не сыграет в ближайшем матче «Баварии»

Вингер «Баварии» Кингсли Коман пропустит предстоящий матч Бундеслиги против мёнхенгладбахской «Боруссии».

Гол француза принёс мюнхенцам выездную победу над «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0), однако по ходу встречи футболист получил повреждение. На недавней пресс-конференции наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн заявил, что участие Комана в поединке с «Боруссией» Мёнхенгладбах находится под вопросом. Согласно новому отчёту издания Bild, 26-летний игрок пропустил сегодняшнюю предматчевую тренировку и точно не будет доступен в субботу.

Кингсли Коман записал на свой счёт пять забитых мячей и пять голевых передач в 21 матче за «Баварию» в текущем сезоне.