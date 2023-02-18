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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гравенберх впервые выйдет в стартовом составе «Баварии» в Бундеслиге

18 Февраля 2023 • 16:44 Комментировать
Боруссия М
...
Бавария
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Через 0 ч. 22 мин.

Полузащитник «Баварии» Райан Гравенберх впервые выйдет в основном составе своей команды на матч Бундеслиги. Это событие состоится в выездном поединке против мёнхенгладбахской «Боруссии», который стартует в 17:30 по московскому времени.

Напомним, Гравенберх присоединился к команде Юлиана Нагельсманна летом из амстердамского «Аякса». После ухода Марселя Забитцера в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды, у Райана стало на одного конкурента меньше. В результате этого, Гравенберх сегодня наконец дебютирует в основном составе «Баварии» в Бундеслиге.

Райан в нынешнем сезоне 12 раз выходил на замену в составе «Баварии» в чемпионате, но не отметился ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Райан Гравенберх
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БОРУССИЯ М БАВАРИЯ
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