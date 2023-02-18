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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» назначила встречу по трансферу Павара и Карраско

18 Февраля 2023 • 11:29 Комментировать
Боруссия М
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Бавария
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Через 5 ч. 45 мин.

Каталонская «Барселона» назначила встречу с агентом Пини Захави, который представляет интересы полузащитника мадридского «Атлетико» Янника Карраско и защитника мюнхенской «Баварии» Бенжамена Павара. Об этом сообщает испанское издание Sport.

Напомним, оба футболиста являются приоритетными вариантами для «Барселоны» на усиление в летнее трансферное окно. Сделку может облегчить тот факт, что агент Карраско и Павара также представляет интересы нападающего Роберта Левандовски, который с недавних пор выступает за «Барселону».

Павар уже обозначил своё намерение покинуть «Баварию» летом. Карраско тоже не против сменить клубную прописку в конце сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Атлетико Мадрид Барселона Янник Карраско Бенжамен Павар трансферы футбола - лето 2023
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