«Барселона» назначила встречу по трансферу Павара и Карраско

Каталонская «Барселона» назначила встречу с агентом Пини Захави, который представляет интересы полузащитника мадридского «Атлетико» Янника Карраско и защитника мюнхенской «Баварии» Бенжамена Павара. Об этом сообщает испанское издание Sport.

Напомним, оба футболиста являются приоритетными вариантами для «Барселоны» на усиление в летнее трансферное окно. Сделку может облегчить тот факт, что агент Карраско и Павара также представляет интересы нападающего Роберта Левандовски, который с недавних пор выступает за «Барселону».

Павар уже обозначил своё намерение покинуть «Баварию» летом. Карраско тоже не против сменить клубную прописку в конце сезона.