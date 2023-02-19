Гвардиола: «Жаль, что в одной из лучших наших игр потеряли два очка»

В матче двадцать четвертого тура английского чемпионата «Манчестер Сити» неожиданно оступился в гостях с «Ноттингем Форест» - подопечные Хосепа Гвардиолы потеряли два очка, сыграв вничью со счетом 1:1. Наставник «Манчестер Сити» прокомментировал итоги игры.

- Игра была очень, очень хорошей, у нас были отличные моменты, но таков футбол. Надо забивать. Мы сделали для этого все. Мы упустили слишком много возможностей. Жаль, что в одной из лучших наших игр мы потеряли два очка. Но впереди еще много матчей, - напомнил наставник «Манчестер Сити», слова которого цитирует BBC Sport.