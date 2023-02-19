Стив Купер: «Хороший результат»

В матче двадцать четвертого тура английского чемпионата «Манчестер Сити» неожиданно оступился в гостях с «Ноттингем Форест» - подопечные Хосепа Гвардиолы потеряли два очка, сыграв вничью со счетом 1:1. Наставник «Ноттингем Форест» Стив Купер прокомментировал итоги игры. Он очевидно доволен результатом, назвав «Манчестер Сити» «лучшей командой в мире».

- Это, конечно же, очень хороший результат. «Манчестер Сити» - лучшая команда в мире. Такую команду интересно анализировать и изучать, но я разочарован тем, как они забили нам, мне кажется, что Джо Уоррал получил по голове от их игрока. Но, с другой стороны, нам чуть повезло с нашим голом, - цитирует слова Купера BBC Sport.